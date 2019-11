Opis delovnega mesta: storitvi voznika sta pravočasno opravljena vožnja in dostava blaga na izbrano mesto, po potrebi naklada in razklada blago ročno ali z viličarjem, po potrebi opravlja tudi delo viličarista … Pivovarna Laško Union, d. o. o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.