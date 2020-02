Vranarji prevzeli oblast

V nedeljo je vranski župan Franc Sušnik za teden dni oblast in vodenje občine predal generalom vranarjem. Ti bodo poskrbeli, da v tem času ne bo manjkalo slastnih krofov in dobre volje. Še posebej veselo bo na sobotnem velikem tradicionalnem karnevalu.

Ob spremstvu kurentov in zvokih koračnice so minulo nedeljo generali vranarji, ki jih je spet vodil Aleksander Reberšek, vkorakali na trg, kjer jim je aktualni župan Franc Sušnik simbolično predal ključ občinske stavbe in s tem oblast. »Vranarji smo poleg policije in vojske še edina bojna sila v naši lepi Sloveniji,« je med drugim v nagovoru dejal prvi med generali.

Čeprav je župan Sušnik za teden dni razrešen dolžnosti, mu dela, kot je povedal, ne bo zmanjkalo: »Organizacija tako velike pustne prireditve, kot je pri nas, zahteva zavzeto delo celotne občinske uprave. In če so številni za to prireditev pripravljeni žrtvovati ogromno svojega časa, nam tudi v občini ni težko sodelovati,« pravi Sušnik. Čeprav v tem tedni ni prvi oziroma glavni v občini, je sredi tedna z vso odgovornostjo odvodil tudi sejo občinskega sveta.

Tako župan Sušnik kot prvi general Reberšek sta že ob predaji oblasti ljudi pozvala, naj se rajanju pridružijo tudi v soboto, ko bo na Vranskem že 63. pustni karneval, ki velja za največje tovrstno rajanje v Spodnji Savinjski dolini.

