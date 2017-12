Vrata odpira Božični Vojnik

Božični Vojnik obsega razstavo okoli dvesto zunanjih in notranjih jaslic, ki so predvsem plod ustvarjalnosti različnih skupin, ustanov in posameznikov. Zunanje jaslice so razstavljene na številnih dvoriščih zasebnih hiš v več ulicah v bližini župnijske cerkve. Pomemben del dogajanja je tudi bogata koncertna ponudba s številnimi brezplačnimi koncerti.

Slovesna otvoritev Božičnega Vojnika bo danes ob 16.30 pred župnijsko cerkvijo, ko bosta nastopila dva vojniška zbora. Ob 18. uri bo v dvorani osnovne šole še koncert Pihalne godbe Nova Cerkev s pevko Nuško Drašček.

Glavni organizator Božičnega Vojnika je turistično društvo. Predsednica društva Nataša Kovačič Stožir:

Projekt ustvarja množica ljudi.

Veliko razstavo jaslic spremlja pestra kulturna ponudba.

Za zaključek Božičnega Vojnika bo 2. januarja koncert vojniških pevskih zborov in solistov.

BJ

Foto: arhiv NT RC, SHERPA