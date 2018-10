Vrata odpira Spominski center 1991

Danes, na dan suverenosti, bo v nekdanjem Domu borcev in mladine v Velenju popoldan vrata odprl Spominski center 1991. To je prostor, namenjen ohranjanju spomina na čas, ko se je rojevala naša država.

V Spominskem centru 1991 je na ogled stalna razstava o procesih in dogodkih, ki so se v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini dogajali v času osamosvajanja Republike Slovenije. Center naj bi v prihodnje postal prostor vzgoje, izobraževanja in kulture ter prostor druženja, srečevanja in povezovanja domoljubnih ljudi. Sprva je bilo predvideno, da bi tovrstno muzejsko postavitev odprli že leta 2016, a je stavba potrebovala obsežno prenovo, eden od izvajalcev gradbenih del pa je vmes šel v stečaj, zato se je vse skupaj zavleklo. V spominskem centru bo na ogled najrazličnejše gradivo, med drugim fotografije, vojaške karte, različni predmeti. Gradivo so ob pomoči Muzeja Velenje zbirali Območna organizacija veteranov Velenje in Društvo Sever.

