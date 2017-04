Turistični krožek Osnovne šole Primoža Trubarja Laško je za Vražje zgodbe zakletega mesta prejel zlato priznanje na 31. festivalu Turizmu pomaga lastna glava.

Tema letošnjega festivala, ki ga je razpisala Turistična zveza Slovenije, je bila Potujem, torej sem. V tem okviru smo pripravili turistični produkt za mlade Vražje zgodbe zakletega mesta. Ob znanih legendah v Laškem jih popeljemo od Nepomuka skozi mestno jedro na grad in do Blaževe skale, Žegnan’ga studenca, zdravilišča ter na koncu v šolo. Ob poti jih čakajo različne naloge, v šoli pa zaključni kviz z nagradami in delavnice, kjer si vsak za spomin izdela hudička ali rožico, kakršno je hotel nesrečno zaljubljen Blaž podariti dekletu, ki ni maralo zanj.

Pri pripravi in predstavitvi turističnega produkta smo sodelovali Gaja Lapornik, Neja Lapornik, Zarja Nemec, Katja Pajk, Tilen Pasarič, Jakob Pirš, Rok Planko, Nina Šipek, Luka Šrgan, Tajda Velikonja, Eva Vujasinović ter mentorice Anita Drnovšek, Mojca Povše in Slavica Šmerc.

Kot prejemniki zlatega priznanja se bomo udeležili še zaključnega tekmovanja, ki bo 20. aprila v Mariboru.

SLAVICA ŠMERC

Foto: JAKOB PIRŠ