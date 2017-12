Vrhunca srebrni medalji Trstenjakove in Žganka

V zadnji letošnji številki smo vam pripravili športni pregled leta 2017. V Mozirju je bila krstna prireditev Športnik leta Zgornje Savinjske doline, prva nagrajenca sta bila Maja Mihalinec in Franček Gorazd Tiršek.

V Celju je največ glasov prejela Tina Trstenjak, za njo sta se uvrstili Ana Velenšek in Martina Ratej. Pri moških je bil najboljši Robert Renner pred Adrianom Gombocem in Blažem Jancem. Na športnih straneh pišemo tudi o zamenjavi trenerjev pri Košarkarskem klubu Šentjur in napovedujemo sobotni lokalni derbi v Laškem. Neptun podvojil število osvojenih medalj je naslov članka o mladih celjskih plavalcih …

Foto: SHERPA