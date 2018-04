Vrhunec ob 70-letnici: Slovenija – Hrvaška

Celjski hokejisti so sezono zaključili kot podprvaki lige IHL. V novi številki Novega tednika je trener Rok Rojšek ocenil pravkar minulo sezono. Napovedali smo pripravljalno tekmo reprezentanc Slovenije in Hrvaške v Celju (v predprodaji je cena vstopnic sedem evrov, na dan tekme bo deset, mladina do 14. leta starosti bo imela prost vstop) in slavnostno akademijo kluba.

Celjske kegljačice so na zaključnem turnirju evropske lige prvakinj v nemškem Bambergu pristale na četrtem mestu, košarkarji Zlatoroga so na Dunaju osvojili prvo mesto v pokalu Alpe Jadran, celjski nogometaši so še vedno v igri za »Evropo«, najboljša športnika Žalca sta … Več v 14. letošnji številki Novega tednika.

DŠ

Foto: SHERPA