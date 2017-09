Vroča zelenjava, ki zažiga

Tako imenovani ostri feferoni so bili na naših vrtovih že nekdaj, a precej zapostavljeni. Gospodinje so jih sadile daleč od običajnih paprik, da se pri nabiranju ne bi kdo zmotil ali da se sorte med seboj ne bi »oženile«. Ljubitelji pekoče hrane pa so zadnja leta čilije vseh oblik in stopenj ostrin postavili na piedestal. V Šmarju pri Jelšah se je Matic Vizjak domislil čiliju posvečene prireditve. Danes je Čilifest ena bolj odmevnih kulinaričnih prireditev v regiji.

Na stojnicah na ploščadi pred kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah se je predstavilo več kot trideset ponudnikov omak, jedi, pijač in sladic iz vse Slovenije ter tudi iz tujine. Pester program je ponujal kulturno-izobraževalne vsebine, zabavo za obiskovalce in animacijo za otroke. Že dopoldne se je deset kuharskih ekip pomerilo na drugem državnem prvenstvu za hudičev kotel. Tekmovalci so se trudili skuhati kar najboljši »chilli con carne«. Izkupiček od prodanih porcij so z dobrodelno noto namenili otrokom. Popoldne je postalo zares vroče, a ne zato, ker je prvič v deževnem koncu tedna posijalo sonce. Na tretjem državnem prvenstvu za zlati habanero so se pomerili res najbolj pogumni in vzdržljivi ljubitelji pekočih okusov. Za pravo mehiško vzdušje je skrbela glasbena skupina Mariachi fiesta en jalisco iz Dobove. Ljubitelji dobre kapljice so tokrat poleg županovega protokolarnega vina lahko poskusili tudi čili vino in čili pivo. Tudi tokrat se je na Čili festivalu našlo nekaj za vse starosti in za vse okuse. Kot je dejal glavni organizator in idejni oče festivala Matic Vizjak, bodo za naprej razmišljali o dvodnevnem festivalu. A zaenkrat je okus čilija še premočan, da bi kuhali omake in jedi že za prihodnje leto. Prav gotovo pa bodo šmarski ljubitelji čilija tradicijo nadaljevali.

StO

Foto: GrupA