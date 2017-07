Vročina: največje tveganje za kronične bolnike

Ponekod po Sloveniji so danes namerili tudi do 36 stopinj, kar je izjemno velika toplotna obremenitev. Jutri naj bi se temperature nekoliko znižale, a ne pod 33 stopinj. To pomeni, da so tako vroči dnevi nevarni predvsem za kronične bolnike, starejše, pa tudi za otroke. Po slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih se te dni že kaže porast obiskov ljudi zaradi slabšega počutja.

Zdravniki opozarjajo predvsem, da je več poslabšanj kroničnih bolezni, vzroki za takšna poslabšanja pa so ravno visoke temperature. Največ zapletov te dni je pri bolnikih z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. V to skupino spadajo bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami ter predvsem nepokretni ljudje. Tudi v celjskem urgentnem centru je bilo v zadnjem tednu občutiti porast obiska bolnikov.

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar:

Ob visokih temperaturah je pomembna preventiva.

Eden izmed možnih zapletov ob tako visokih temperaturah je vročinski udar. Osnova prve pomoči v takšnih primerih je ohlajanje bolnika, pri čemer pa je za tiste, ki priskočijo na pomoč, ključnega pomena naslednje: bolnika se nikoli ne ohlaja z ledeno mrzlo vodo, ker takšno ohlajanje ne bo učinkovito, saj se bodo žile na obrobnih delih telesa skrčile in se telesa ne bo ohlajalo. Treba je počasi ohlajati jedro telesa, nikoli glave. Obkladke je treba dajati na področja velikih žil, ki so na področju dimelj, pazduh in vratu.

SŠol