Vsak si lahko ustvari svoj rajski vrtiček

Na naslovnici svoje zadnje knjige izgleda kot svetlolasa gozdna vila. Z veliko košaro in zalivalko v rokah daje vtis, da so brkljanje po zemlji, sajenje rastlin in urejanje lastnega vrta nekaj najbolj samoumevnega in enostavnega. Ko z njo spregovoriš, te v to tudi prepriča. Sobivanje z naravo in pridelava domače hrane sta očitno lahko precej bolj enostavna, kot se zdi ob zgledih naših staršev in starih staršev.

Že od nekdaj je vedela, kaj bo v življenju počela. Pri odločitvi za študij je kolebala med biologijo in agronomijo. V prid slednje je pretehtala njena želja po pristnem stiku z zemljo. Otroštvo je v domači Murski Soboti v veliki meri preživljala na majhni kmetiji babice in dedka. Čeprav se je to njenim vrstnikom zdelo povsem neverjetno, je bilo še tako duhamorno opravilo na vrtu zanjo svojevrsten užitek. Svoj konjiček je spremenila v poklic in podjetniško idejo. Njeno podjetje Cvetlična ponuja znanje, opremo in rastline na trgu že od leta 2008. S poslovnim partnerjem iz podjetja Trajnice Carniola sta na obrobju Ljubljane zasnovala Vrtnarsko hišo. V čudovitem kotičku, ki mu Jerneja pravi raj, je spregovorila tudi za Novi tednik.

»Kompost je zlata vreden. In z domačimi biološkimi odpadki ga lahko pripravimo povsod. Tako pa ga mečemo stran, plačujemo odvoz bioloških odpadkov, po drugi strani pa spomladi na vseh koncih iščemo primerno gnojilo za vrt. Če smo iskreni, je veliko oznak zavajajočih. Če piše, da je gnojilo organsko, še ne pomeni, da je tudi ekološko.«

»Dober načrt nam lahko v vrtu služi vse življenje. Upoštevati pa mora primerno gnojenje, pripravo tal, kolobarjenje, dobre, slabe sosede in še marsikaj. Običajno ljudje pridejo spomladi na vrti, se ozrejo naokoli in si mislijo: tule je bil lani fižol, torej ga letos ne smem saditi sem. A bi morali upoštevati zasaditev za tri ali celo štiri leta nazaj. Te pa se seveda nihče ne spomni več.«

»Vrtnarjenje nas nauči vztrajnosti, opazovanja, potrpežljivosti. Sčasoma bomo postali bolj samozavestni in ne bomo za vsako figo iskali rešitev na spletu. Dobro je, če v delo vključimo tudi otroke. Da se naučijo delati na zemlji, da se naučijo obnašati do narave. To jim bo v sodobnem svetu še kako koristilo.«

Pri meni ni lopatanja niti večnega okopavanja v poletnih dneh, vsakodnevnega zalivanja in pletja, ki ga pri sosedih nikoli ni konec. Proč s strahom, da ne utegnete, ne zmorete in da ne veste. Vrtnarjenja se bomo vsi, ki smo se tega lotili, učili do konca življenja.«

»Pri setvi in sajenju se ravnam po luninem setvenem koledarju – to niso čirečare, ampak znanstveno preizkušena dognanja.«

“Svetujem torej, da si kupite ali izposodite vrtnarske priročnike in berete, berete, berete – kakor roman, od začetka, vse po vrsti.«

Intervju lahko v celoti preberete v Novem tedniku 27. aprila 2017.

StO

Foto: GrupA