Vsaka pomoč je dobrodošla

V vasi Brecljevo pri Šmarju pri Jelšah se v teh dneh še vedno kadi iz požarnih odpadkov. V sredo zvečer je samovžig v notranjosti valjastih bal sena povzročil uničujoč požar hleva in gospodarskega poslopja. Ocene škode so različne, vsekakor pa ta presega več sto tisoč evrov.

Vonj po zažganem še vedno visi nad vasjo, ljudje so še vedno pretreseni nad nesrečo, ki je zadela Guzejeve. Gospodar Jože se je ravno vrnil iz gozda. Zadnje dni tam iščejo pobezljano govedo. Štiri telice še vedno pogrešajo. 60 metrov dolg in 15 metrov širok objekt je v kratkem času zoglenel. 35 let dela je šlo v pepel. “Vse je šlo. Mlekovod, delavnica, škropilnica, puhalnik, prikolica, vse orodje … Tistega jutra po požaru nisem imel ničesar več. Niti vrvi, da bi privezal živino,” pravi Jože.

128 gasilcev iz Šmarja pri Jelšah, Mestinja, Zibike, Šentvida pri Grobelnem, in Pristave pri Mestinju, Sladke gore, Kristan vrha in Svetega Štefana, je gasilo pozno v noč. Kot pravi Jože, mu največ pomeni hitra pomoč sosedov, zaradi katere so razen ene krave uspeli rešiti vse živali. A za naprej bo težko. Stavba namreč ni bila zavarovana. “Hvala bogu imam dobre sosede, dobre sorodnike … ampak ne vem, če bom to zdržal. Upanje in vero mi ohranja moj vnuček, ki z dušo in srcem živi za kmetijo.”

Prejšnji teden mu je po vinogradu klestila toča, pred dvema letoma ga je skoraj ugonobil bik. Kot pravi 53-letni gospodar, je v življenju preživel že marsikaj, a tako na tleh še ni bil. Zato bo hvaležen za vsako pomoč. “Dobrodošlo je vse od koprive naprej. Ker sem pač spet na začetku. S to razliko, da sva bila takrat z ženo mlada in zdrava.”

Na pomoč prizadeti družini je priskočila tudi Občina Šmarje pri Jelšah. Pri tamkajšnjem Rdečem križu so odprli tudi poseben račun za pomoč družini Guzej.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Celjska cesta 6

3240 Šmarje pri Jelšah

TRR: SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 10072019

BIC banke: HDELSI22

Koda namena: CHAR

s pripisom »POŽAR GUZEJ«