»Vsaka stvar, ki se je lotim, je zame osebni izziv«

Da nekdo zdrži več kot tri desetletja na čelu športnega društva in se ob tem lahko pohvali z izstopajočimi dosežki, ne more ostati prezrto. To so zagotovo imeli v mislih tudi podeljevalci Bloudkovih priznanj, najvišjih priznanj na področju športa v Sloveniji. Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega drsanja in športa so Bloudkovo plaketo za leto 2019 namenili Ivanu Pfeiferju, dolgoletnemu predsedniku Drsalnega kluba Celje. Ivan Pfeifer je skoraj dve desetletji tudi na čelu javnega podjetja ZPO Celje, ki upravlja športne objekte, parkirišča ter turistični in rekreacijski center na Celjski koči. Tudi na ta način je zelo povezan s športom in soočen s številnimi izzivi.

Kaj vam pomeni Bloudkova plaketa, je to krona vašega dolgoletnega dela na mestu predsednika Drsalnega kluba Celje?

Zelo sem počaščen, da sem prejemnik Bloudkove plakete. To priznanje ni samo dokaz opaznega dela v Celju, ampak v slovenskem drsalnem športu nasploh. Veseli me, da priznanje kot dosežek prepoznava prizadevanje za vključitev razvojnega programa mednarodne drsalne zveze v naše drsanje in uvedbo nove discipline, hitrostnega drsanja na kratke proge.

Na kateri dosežek ste v dolgoletnem času predsednikovanja celjskim drsalcem najbolj ponosni?

Med to bi štel začetke uveljavljanja novega načina dela v drsalnem športu. Ko sem prevzel vodenje kluba, sem si za ključni cilj zadal delo z otroki in mladimi, da jih je treba vzgajati, učiti discipline, zdravega načina življenja ter jih motivirati za tekmovalne dosežke. Vesel sem, da nam je v obvezne programe osnovnih šol v Celju uspelo uvesti učenje drsanja, kot je bilo to prej že učenje plavanja, ter vzbuditi ljubezen do drsalnega športa med različnimi generacijami.

Kaj danes celjsko drsanje predstavlja v slovenskem merilu, tudi z vidika tekmovalnih dosežkov in rezultatov?

Naš klub je v zadnjih desetih letih najmočnejši v Sloveniji, številčno in po rezultatih. V zadnjih štirih, petih letih smo v celjskem klubu postali državi prvaki v pionirski, mladinski in članski kategoriji. S svojimi tekmovalnimi dosežki se torej res lahko pohvalimo.

Že dolgo ste tudi na čelu občinskega podjetja ZPO Celje, ki v knežjem mestu upravlja omenjene objekte. Kako gledate na to združevanje, je bila pametna odločitev celjske občine, da upravljanje športnih objektov in parkirišč združi pod eno streho?

To je bil moj projekt, ki sem ga predstavil takratnemu in sedanjemu županu Bojanu Šrotu. Prej so bili objekti prepuščeni klubom, krajevnim skupnostim, občini, različnim upravljavcem, ki so jih samo uporabljali, a niso skrbeli za njihovo kakovostno vzdrževanje in obnovo. Takrat smo ugotovili, da je stanje objektov takšno, da se je treba lotiti obsežne obnove, zato je tudi nastalo občinsko podjetje ZPO Celje. Glede na to, da te objekte v glavnem uporabljajo klubi, pri čemer ima MOC poseben odnos in politiko, da klubi ne plačujejo tržne cene, je bilo treba zagotoviti drugi vir sredstev, ki omogoča obratovanje objektov. Do kakšnih neljubih situacij lahko pride, če to ni urejeno, se letos najbolj vidi v Mariboru, kjer podobno podjetje, kot je naše, ki upravlja javne objekte, posluje z veliko izgubo. Iz Maribora prihajajo k nam, da bi se seznanili o našem modelu. V Celju smo zaradi zagotavljanja finančne likvidnosti v okviru ZPO združili tudi parkirišča, iz prihodkov te dejavnosti lahko premoščamo finančne težave pri upravljanju športnih objektov.

