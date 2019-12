Vse bolj priljubljen košček raja

Turistična destinacija Podčetrtek zaključuje še eno leto turističnih presežkov. Plodove dobrega sodelovanja so danes v samostanu Olimje predstavili direktor Term Olimia Florjan Vasle, župan občine Podčetrtek Peter Misja in direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja.

Letos so v termah in pri okoliških zasebnikih našteli že krepko čez 400 tisoč nočitev. Prireditve Turizma Podčetrtek je obiskalo več kot 15 tisoč obiskovalcev, od tega jih je bilo kar sedem tisoč na prireditvi Vino in čokolada. Med najbolj odmevnimi občinskimi naložbami letošnjega leta je gotovo Stolp zdravja in veselja na Rudnici. Občina Podčetrtek je skupaj z občinama Kozje in Bistrica ob Sotli letos izdelala novo turistično strategijo. Prav širše povezovanje pa je celotno destinacijo uvrstilo med sto najbolj trajnostnih na svetu.

»Za celotno trženje destinacije Podčetrtek smo v letu 2019 porabili 175 tisoč evrov, pri čemer smo vzpodbudili več kot 50-odstotno rast prodaje turističnih paketov doživetij,« pojasnjuje direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja.

Med dogodki v letu 2020 Misja izpostavlja koncert Siddharte in Jederčev sejem v marcu, Festival vina in čokolade 25. aprila, akustični koncert Mi2 maja na gradu Podsreda, Kuhinjo pod gradom julija v Podčetrtku, avgustovsko Lovrenčevo in Grajski živ žav na gradu Podsreda, oktobrski koncert legendarnih Novih fosilov in Veseli december na drsališču.

Turistični razvoj s svojimi naložbami podpira tudi občina. V ta namen je uredila Emino in druge tematske poti, obnovila celo vrsto lokalnih cest, pločnikov in kolesarskih stez. V sklopu projekta Urbano Obsotelje so v naravi postavili fitnes naprave in učilnico na prostem ter ob tem vlagali v urejanje ostale športno-turistične infrastrukture.

V Termah Olimia so število nočitev povečali za 5,4 odstotkov, število kopalcev pa za 4 odstotke. V letošnjem letu so bili sicer naložbeno manj aktivni, so pa zato načrti za prihodnost toliko bolj smeli: »V prihodnjem letu se bomo lotili izgradnje dodatnih parkirišč ter prenove in razširitve jedilnice, kuhinje in prostorov za hlajenje v hotelu Breza. Načrtujemo tudi gradnjo stanovanjskega bloka, v katerem bo predvidoma dvajset stanovanj za zaposlene,« razlaga Florjan Vasle. Terme Olimia naj bi do konca leta ustvarile več kot 375.000 nočitev, 23,5 milijona evrov prihodkov in več kot 2,4 milijona evrov čistega dobička.