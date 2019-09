Vse najboljše, poslušalci Radia Celje!

Natančno 65 let mineva od dneva, ko se je Radio Celje »oglasil« prvič. Danes, ko je zgodovina ta radio trdno zasidrala v regionalno okolje, ima Radio Celje svoj poseben pomen za slehernega poslušalca. Pogled v prihodnost kaže, da radio nikakor ne bo usahnil, ravno nasprotno: v poplavi številnih radijskih postaj dobiva v celoti prerojen in mladosten videz. In še vedno ostaja zvest svojim poslušalcem. Na prvem mestu je dobra glasba za vse generacije, sledijo informacije iz regije, ki so drugje pogosto na obrobju. Ključno pri tem je, da radio in ljudje, ki ga ustvarjajo, dihajo za poslušalce. Brez njih namreč radia ni. Radio je zanje.

Ob 65-letnici Radia Celje bo to soboto v središču Celja tudi posebna zabava za vse poslušalce z zanimivimi glasbenimi gosti. Pripravljene imamo tudi nagrade in sladko presenečenje. Več o tem: ROJSTNI DAN RADIA CELJE

Radia Celje danes ne bi bilo brez vseh, ki so ga ustvarjali v preteklosti. Njegova zgodovina je ena bogatejših v primerjavi z ostalimi radijskimi postajami v Sloveniji. Morda se kdo še spomni, da so bili nekoč prostori radia v celjskem zdravstvenem domu, nato v Narodnem domu, v sedemdesetih letih se je preselil v sedanje prostore v Prešernovi ulici v Celju. In tudi tu čaka radio poseben mejnik. Za rojstni dan mu bomo podarili popolnoma prenovljene prostore. To si zasluži.

Ljudje že zaznavajo pozitivne spremembe

Znano je, da je Radio Celje avgusta zakorakal v novo programsko shemo. Kar nekaj stvari, ki so bile vsa ta leta trdno zakoreninjene v navado poslušanja, je spremenjenih. Roko na srce, to vsem morda ni všeč. A dajmo si naliti čistega vina: radio je živ, se spreminja. Kot se spreminjamo vsi, ki moramo življenjske navade prilagoditi sodobnejšemu načinu življenja. S tem nič ne izgubimo. Vedno samo pridobimo. To je življenje. Radio je še vedno radio poslušalcev, ki jim da samo najboljše. In dejstvo je, da poslušalci to že prepoznavajo. Glede na številne radijske postaje, ki so na voljo poslušalcem, je Radio Celje najbolj poslušan radio v Celju (vir: Radiometrija, avgust 2019).

Direktorica medijske hiše Novi tednik in Radio Celje Anica Šrot Aužner: »Tako kot na vseh področjih je tudi na radiu treba uvajati spremembe, slediti trendom časa, v katerem deluješ, tako tehnično kot programsko ter se po svojih najboljših močeh potruditi, da je radijski program blizu in prijazen čim širšemu krogu poslušalcev. Radio Celje ima status regionalne radijske postaje posebnega pomena, kar nas obvezuje zagotavljati programske vsebine v skladu z Zakonom o medijih, za kar skrbi številna ekipa novinarjev, voditeljev, producentov, tehnikov in drugih podpornih služb. Ne glede na trende in razvoj radia skozi čas radio ohranja posebej pomembno informativno vlogo, na kar smo posebej ponosni. To se vedno znova potrjuje ob naravnih in tudi drugih nesrečah. Ker je naloga radia tudi razvedriti in kdaj nagraditi poslušalce, se v marketingu trudijo pripraviti zanimive nagrade za različne nagradne igre. Verjamem, da bomo z novo programsko shemo in s spremenjenim glasbenim izborom svoj krog zvestih poslušalcev še povečali.«

Radio kot medij se je v vseh teh letih močno spremenil, kar pomeni, da ga danes vsi dojemamo drugače, a tudi glasbo, ki jo predvaja. »Nekoč so ljudje poslušali radio samo zato, ker so želeli slišati skladbo, ki jim je bila všeč. Poslušali so ga tudi, ker je bil eden redkih medijev. Danes imamo povsod dostop do spleta in s tem tudi do neomejene količine glasbe. Zato zdaj radio ni več medij, ki bi narekoval uspešnice, vsaj ne več v takšni meri kot nekoč,« pravi glasbeni urednik Radia Celje Štefan Šarkezi.

Danes ljudje radio poslušajo zaradi drugačnih razlogov, dodaja. »Je kot sopotnik skozi dan, ki nosi sveže informacije, nas z glasbo pomiri, razvedri, nam prikliče lepe spomine, a se tega sploh ne zavedamo. Danes glasbo z radia veliko bolj poslušamo, kot jo zares slišimo. Zato smo pri izbiri glasbe še toliko bolj pazljivi, saj morajo biti skladbe ›radiu prijazne‹, da na poslušalca vplivajo pozitivno. Pri izboru glasbe se Radio Celje razlikuje od ostalih po tem, da ne posvečamo toliko pozornosti novejšim skladbam, ampak bolj skladbam, ki so jih poslušalci vzeli za svoje in so postale uspešne ravno zaradi poslušalcev,« dodaja Šarkezi.

Urednica Radia Celje Tanja Seme: »Na Radiu Celje smo spremenjeno programsko shemo uvedli avgusta in po mesecu in pol so se spremembe že lepo ›prijele‹. Pohvaliti moram radijsko novinarsko ekipo, ki vsak dan skrbi za aktualne informacije, ki so časovno sicer krajše, a pogostejše. Poslušalci so navdušeni predvsem nad spremenjeno glasbeno shemo, za katero skrbi Štefan Šarkezi. Začeli smo pridobivati delovno aktivno poslušalstvo, ki nam ga je prej zelo primanjkovalo. Najbolj me veseli, da od poslušalcev, ki Radia Celje prej niso spremljali, zdaj dobivamo pozitivne povratne informacije in da voditelji z veseljem in s ponosom ustvarjajo program. S takšnim načinom dela Radio Celje čaka lepa prihodnost. Pravijo, da kar daš, to dobiš, zato verjamem, da bo Radio Celje v prihodnosti zagotovo pridobival. Želim si, da bi ljudje Radio Celje imeli še naprej za prijatelja, sopotnika v avtu ali sodelavca v službi. Skratka, kot pravi naš slogan, naj bo Radio Celje vedno z menoj.«

Radio Celje je v preteklih letih prejel številne nagrade in priznanja za svoje delo. Med drugim za novinarsko delo in tudi za številne zabavne oddaje in za svojo vpetost v dogajanje v naši regiji. Mestna občina Celje je Radiu Celje podelila tudi visoko občinsko priznanje – srebrni grb.

Več podrobnosti v tiskani izdaji Novega tednika.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA, GrupA