Vse pripravljeno za odprtje četrte sezone fontane piva

Žalska fontana piva, ki je posvečena slovenskemu hmeljarstvu in pivovarstvu ter je Žalec pred tremi leti postavila na svetovni turistični zemljevid, bo ponovno zaživela nocoj. Četrta sezona bo postregla z nekaj novostmi. Poleg prenovljene tržnice, ki naj bi bila dokončana prihodnji mesec, najbolj odmeva nov virtualno-resničnosti film Virtualno doživetje zelenega sveta, ki bo od danes naprej na ogled v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.

Žalčani so do zdaj pri fonatni prodali več kot 145 tisoč vrčkov piva in stočili več kot 80 tisoč litrov piva, s čimer so krepko presegli prvotne načrte. Vodja programa turizem v žalskem zavodu za kulturo, šport in turizem Sabina Palir pravi, da tudi letos pričakujejo obiskovalce z vseh koncev sveta. »Aprila, maja, junija, septembra in oktobra je največ skupin, medtem ko v poletnih mesecih prevladujejo individualni gostje, med katerimi je največ Italijanov.« Tudi letos bodo lahko degustirali pivo iz šestih pip. Iz prve bo teklo lokalno pivo Kukec z zgodbo očeta slovenskega hmeljarstva in pivovarstva, iz druge ambasadorjevo pivo, iz tretje slovenski ležaki, iz četrte piva savinjsko-šaleške regije, iz pete trendovska piva in iz šeste eksperimentalna piva Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Vsega skupaj se bo predstavilo 23 pivovarjev s 27 različnimi pivi, varjenimi izključno s slovenskim hmeljem. Ponudniki in njihova piva bodo letos prvič predstavljeni na enotnem letaku.

Poleg dosedanjega šestdecilitrskega vrčka Oskarja Kogoja, ki bo še naprej stal osem evrov, bosta letos prvič v ponudbi vrčka z degustacijsko količino desetih in treh decilitrov. Zadnji bo na voljo le izjemoma, ob posebnih dogodkih. Prvi bo stal deset in drugi šest evrov. Nekaj denarja bodo obiskovalci lahko porabili tudi za spominek, ki ga sestavljata steklenica lokalnega piva Kukec in vrček ter predstavlja eno od številnih novosti letošnje sezone, ki tudi letos ne bo minila brez posebnega ambasadorja. Do zdaj sta bila to Tadej Toš in skupina Tabu. Kdo bo letošnji častni pokrovitelj, zaenkrat ostaja skrivnost. Razkrili ga bodo nocoj, ko bodo tudi uradno zakorakali v novo sezono. Na ploščadi pri fontani bodo pripravili pester glasbeni, kulinarični in družabni program ter premierno predstavitev novega virtualno-resničnostnega filma Virtualno doživetje zelenega sveta.

Obiskovalci si bodo lahko po novem v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 140-letno tradicijo hmeljarstva in njegovega vpliva na življenje na tem območju ogledali z virtualnimi očali v 360-stopinjski 3D-tehniki. »Občudujem idejo in pogum Občine Žalec, da se je odločila za pripravo takšnega filma. Virtualna resničnost je nekaj novega, v Sloveniji pa trenutno še ni veliko organizacij, ki bi si upale lotiti takšnega projekta,« pravi režiser filma Alen Pavšar. Ustvarjalci filma so ob znatni podpori predsednice Etnološkega društva hmeljarska vas Šempeter Nevenke Jelen uredili njivo, na kateri so celo leto spremljali rast hmelja in kot nekoč opravljali opravila, povezana z njim. Gledalec tako za dvanajst minut postane del hmeljarskega sveta, ki je med drugim prinašal tudi pestro družabno in ljubezensko življenje. Pri nastajanju filma, ki je stal približno dvajset tisoč evrov, so moči združili Občina Žalec, tamkajšnji zavod za kulturo, šport in turizem ter Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije Celje, ki je med drugim sodelovala pri razvoju 3D-animacije, s katero so poustvarili hitro rast hmelja in ga vstavili v realni posnetek.

ŠO