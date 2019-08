Vse več turistov v Celju

Turistični obisk Celja se še naprej povečuje. V prvi polovici leta je bilo ustvarjenih 29.806 nočitev, kar je precej več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, ko je bilo nočitev 26 tisoč.

Od marca do junija je bilo domačih gostov 40, tujih pa 60 odstotkov, od aprila do junija pa se je izrazito povečal delež tujih gostov, ki jih je bilo skupno za približno tri četrtine, so sporočili z Zavoda Celeia Celje.

V strukturi tujih turistov prevladujejo gostje iz Italije, Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Rusije, Belgije, Nizozemske in Francije, v juniju je bil tudi opazen porast gostov iz Poljske, Ukrajine, Češke in Slovaške, v celotnem letošnjem tudi iz ZDA.

Najbolj obiskana turistična točka v Celju še naprej ostaja Stari grad, za katerega prav tako raste zanimanje obiskovalcev: junija letos so na Zavodu Celeia za ogled gradu prodali 3924 vstopnic, lani v enakem obdobju 3501, v letošnjem juliju 5982, lani 5795.

Do konca junija letos je prihodek iz turistične takse znašal približno 50 tisoč evrov, kar je prav tako več kot v enakem obdobju lani.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA