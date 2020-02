Z inštalacijo Vsi ljudje mečemo enako senco, ki je še danes do večera na ogled na osrednjem prostoru Citycentra, je celjski zavod Za vas živim obeležil 20 let delovanja programa Projektno učenje za mlajše odrasle (Pum-O).

Gre za 10-mesečni program, ki je namenjen ranljivim mladim brezposelnim med 15. in 26. letom. Zaradi različnih vzrokov, ponavadi nespodbudnega družinskega okolja, niso uspeli dokončati šole in najti zaposlitve. V programu imajo možnost napredovati, najti dejavnosti, kaj jih zanimajo, ter si urediti življenje.

Z inštalacijo so želeli opozoriti na stiske mladih v sodobnem svetu, ki pogosto nimajo pravih možnosti osamosvojitve in se znajdejo takorekoč na cesti. Mentorji v programu jim uspešno pomagajo pri iskanju poti v življenju, veliko jim pomeni, da so lepo sprejeti in da se dobro počutijo. Številni mladostniki, ki so v minulih letih obiskovali program, so nato uspešno nadaljevali šolanje ali našli zaposlitev.

V program mladostnike napoti zavod za zaposlovanje, projekt pa financira ministrstvo za delo iz evropskih socialnih skladov.

TC, foto: GrupA