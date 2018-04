Vsi mladi, nato veterani in še »risa« Ograjenška

Praznična hokejska nedelja v celjskem mestnem parku. Brez veteranske tekme dan ne bi bil popoln. Nekdanji igralci so vnesli vedrino, znali so se med seboj pošaliti, zbadanj je bilo v pravšnji meri. Na dan so privreli spomini, ki so vzbudili nostalgijo. Začel se je širiti tisti hokejski duh, ki daje vero, da bi se vsaj določena obdobja tega priljubljenega celjskega športa lahko ponovila. Njihova tekma je bila privlačna, zlasti Tomaž Vnuk in Rok Rojšek sta nakazala, da bi še lahko pomagala kateremu slovenskemu moštvu. To je uvod reportaže o prijateljski hokejski tekmi med Slovenijo in Hrvaško ob 70-letnici igranja hokeja v knežjem mestu.

Na športnih straneh smo pospremili slovo trenerja Uroša Ločnikarja od državnih podprvakinj v futsalu, nogometašic Celja. V drugem snopiču lahko preberete reportaži o prepičljivi zmagi celjskih smučarjev nad zagrebškimi na Golteh in o uspehih mladih celjskih plavalcev na velikonočnem mitingu v bazenu Golovec.

DŠ

Foto: SHERPA