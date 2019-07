Pričakujemo najmanj III. ali IV. stopnjo smeri mehatronike, elektrotehnike – elektronike ali strojništva, izkušnje z vzdrževanjem strojev in naprav, ročne spretnosti in samostojno ukrepanje pri vzdrževalnih delih na proizvodnih napravah in strojih. ErgoPharma, d. o. o., Gaji 1, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 25. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.