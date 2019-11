Z avtobusa, polnega otrok, odpadli dve kolesi

Celjski policisti so v minulih dneh zaradi hudih kršitev ukrepali zoper dva voznika avtobusov. Oba so ustavili na avtocesti.

V prvem primeru so kaznovali tujega voznika, ki je pod vplivom alkohola vozil poln avtobus potnikov. Vozniku so izdali plačilni nalog in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Včeraj zvečer pa so ustavili slovenskega voznika, ki je v avtobusu vozil 18 otrok. »Na avtobusu so se zaradi nepopolnega privijačenja odvili vijaki, zaradi česar sta z avtobusa odpadli obe zadnji levi kolesi,« so sporočili s celjske policije.

Eno izmed odpadlih koles je poškodovalo osebni avtomobil. K sreči ni bil nihče poškodovan. V omenjenem primeru bodo policisti zoper servis ter odgovorno osebo, ki je pred vožnjo opravila demontažo in montažo koles, uvedli prekrškovni postopek.

