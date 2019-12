Z darilnimi boni lepši prazniki za ljudi v stiski

V letošnji dobrodelni akciji Zavoda Celeia Celja, Škofijske Karitas Celje in Agencije RTA je bilo zbranih rekordnih 28 480 evrov. Z zbranim denarjem, ki so ga doninirali številni posamezniki in podjetja iz Celja in okoliških krajev, so organizatorji z darilnimi boni Dobimo se v mestu, v vrednosti 40 evrov obdarili 712 otrok, starejših in posameznikov v stiski.

Sredi tega tedna so generalnemu tajniku celjske Karitas, Mateju Pirnatu, darilne bone predale direktorica Zavoda Celeia Celje mag. Milena Čeko Pungartnik, vodja mestnega marketinga Tadeja Falnoga in direktorica RTA agencije Katarina Karlovšek.

»Sodelavci Karitasa smo veseli in hvaležni, da bomo lahko s pomočjo družbeno odgovornih podjetij in podjetnikov mnogim ljudem, ki se težko prebijajo čez mesec, polepšali praznične dni. Hvala vsem, ki nam pomagate vračati upanje«, je bil vesel donacije Matej Pirnat.

V zadnjih petih letih so organizatorji s to humanitarno akcijo zbrali več kot 92.000 evrov. Leta 2017 smo z vzporedno dobrodelno akcijo pomagali še Društvu paraplegikov JZ Štajerske, ki smo mu namenili 6.700 evrov za nakup invalidom prilagojenega vozila.

» Zelo me veseli, da smo letos uspeli zbrati največ donacij doslej in da bomo s temi sredstvi polepšali praznike več kot 700 posameznikom. Hkrati s to humanitarno akcijo pomagamo ustvarjati živahnost v mestnem jedru Celja. Vsi, ki sodelujemo pri pripravi dobrodelne akcije, sodelujemo prostovoljno, hkrati pa donacij ne bremenimo z nikakršnimi materialnimi stroški. Vesela sem, da nam podjetja in posamezniki iz Celja in okolice zaupajo vsako leto zberemo več donacij«, je povedala Katarina Karlovšek, pobudnica humanitarne akcije.

Donacije, ki so v celoti namenjene pomoči potrebnim, se zbirajo na računu Zavoda Celeia Celje, ki z vsakim donatorjem sklene pogodbo in skrbi za spremljanje prejetih donacij. Vsa z donacijami zbrana sredstva ob zaključku akcije pretvorijo v darilne bone za nakupovanje v starem mestnem jedru Celja. Posamezni obdarjenec prejme darilne bone v vrednosti 40 evrov in jih lahko porabi v skoraj 50-ih trgovinah in poslovnih lokalih v mestu. Vsi darilni boni so računalniško evidentirani, kar omogoča preglednost in spremljanje porabe.

»Zavod Celeia Celje že od samega začetka sodeluje v akciji zbiranja donatorskih sredstev, namenjenih pomoči sočloveku v stiski. Zavedamo se namreč, da je v naši družbi veliko družin in posameznikov, ki potrebujejo pomoč«, je ob zaključku letošnje akcije dejala Milena Čeko Pungartnik.

ROBERT GORJANC

Foto: GREGOR KATIČ