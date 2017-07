Z dobro postavljenimi cilji do odličnih rezultatov

Vsi se želimo izkazati na novem delovnem mestu in pokazati tako drugim kot sebi, da smo sposobni, marljivi in izredno motivirani. Najboljša pot, da to dosežemo, je, da si postavimo prave cilje in jim poskušamo slediti. S takšnim načinom ne pridobimo le ugleda, temveč imamo tudi trdno podlago za pogajanja tako o napredovanju kot o povišici.

Znanstveno je dokazano, da postavljanje ciljev izboljša našo produktivnost, tudi raziskave so pokazale, da so zaposleni, ki so si svoje cilje zapisali na list papirja, lažje in hitreje prišli do njih v primerjavi s tistimi, ki so jih imeli le v mislih. Kako naj se osredotočimo na energijo, ki jo potrebujemo za delo?

Usmerimo svoj pogled proti delu

V prvih delovnih dneh v novi službi se nam rado zgodi, da smo izgubljeni in ne vemo natančno, kje se nas glava drži. Preveč je novih informacij, veliko je podatkov, ki si jih moramo zapomniti, in delodajalci nas ponavadi v tem obdobju prav nič ne »hranijo«, temveč nam postavljajo vedno nove in nove naloge.

V primeru dvomov si še enkrat preberimo zapisane delovne zadolžitve, ki so nam bile predane ob podpisu pogodbe. Te gredo najverjetneje po vrsti na podlagi pomembnosti, zato bomo takoj dobili občutek, kaj je tisto, čemur moramo prepustiti velik del svoje zbranosti in dela, ter kaj je tisto, ki le malenkostno zaseda naš delavnik in lahko počaka tudi na pozne popoldanske sproščene ure, preden se odpravimo domov.

Poglejmo si primer. Naša naloga je izdelava mesečnih poročil in postavljanje vedno novih mesečnih ciljev, ki morajo biti izdelani na podlagi ugotovljenih rezultatov. Zapisali bomo cilje in metode, s katerim jih bomo uresničili. Da bi lažje začeli to nalogo, premislimo in preberimo, na kaj se je osredotočal naš predhodnik (najverjetneje nismo prvi, ki se spopada s temi zadolžitvami), kaj se mu je zdelo najpomembnejše in ali že obstajajo določene metode dela, ki stremijo k ciljem. Ali je en smoter pomembnejši od drugega? Kako bomo ocenjevali napredek in razvoj na tem področju?

Poskrbimo, da si bomo zastavili rok, do kdaj moramo priti do konca zastavljene poti (v zvezi s tem se posvetujmo tudi s svojim nadrejenim). Ta korak ne bo pokazal le, da smo zanesljivi, temveč bo delodajalcu dal vedeti, da smo samoiniciativni, motivirani in predani k temu, da podjetju prinesemo dobre rezultate.

Sestavimo si akcijski načrt

V podjetnem svetu moramo svoj smoter imeti neprestano pred očmi, saj se hitro zgodi, da ga izgubimo in zaidemo s poti.

Strokovnjaki na področju kariernega razvoja svetujejo, naj si cilje zapišemo na papir in jih postavimo na vidno mesto. Morda bomo pri vsakem potrebovali časovnico, ki nas bo gnala naprej in nam dala vedeti, da nimamo več veliko časa, da se izkažemo. Saj poznamo tisto o vodi v grlu … Če je treba, si v pametnem telefonu nastavimo opomnike, ki nas bodo ob ponedeljkih spomnili na tedenske naloge in cilje, ki jih moramo doseči.

Četrt ure pred odhodom domov si na list papirja napišimo, katere so naše zadolžitve, ki jih moramo dokončati naslednji dan. Na ta način se spodbujamo in pokažemo svojo zagnanost ter motiviranost.

Naj nam pomagajo prijatelji in nadrejeni

Zapomnimo si – sami smo odgovorni za dosego svojih ciljev, a to še ne pomeni, da si ne smemo privoščiti dodatne pomoči. Če vam je lažje, se dogovorimo s sodelavci, da nas enkrat ali dvakrat mesečno spomnijo in povprašajo, kako nam gre pri doseganju nalog.

Potrebujemo dodatno podporo? Določimo prijatelja, ki ni hkrati tudi naš sodelavec, da nas redno sprašuje o napredku in situaciji v službi, saj bomo tako imeli tudi zunanjo motivacijo, ki nam bo dala nov zagon. Navsezadnje se radi hvalimo, kajne?

Ne pozabimo komunicirati z nadrejenim – nekateri od njih zahtevajo od svojih zaposlenih, da jim vsak petek pošljejo poročilo o delu in o tem, kako so v preteklem tednu uspeli napredovati ter kaj so dosegli. V tem zapisu prepustimo nekaj vrstic tudi temu, da mu zaupamo in poročamo, kakšni so naši načrti za naslednji teden. Na ta način nas bo motiviral tudi nadrejeni, ki ga ne želimo pustiti na cedilu.

Z uspehom do uspeha

Sledimo svojemu uspehu, ne le zato, da bi ostali organizirani, temveč tudi zato, da bi se z njimi dodatno spodbujali. Uspeh namreč vodi do novega uspeha, morda tudi do napredovanja, povišice …

Knjižice, v katero si beležimo svoje dosežke, nikakor ne vrzimo v smeti, ko je ne rabimo več, saj jo bomo potrebovali takrat, ko se bomo počutili na dnu in bomo nujno potrebovali motivacijo, da smo sposobni in kompatibilni na tem delovnem mestu. Zapiski naj nam povedo, kaj vse smo že dosegli in kaj vse nas še čaka, izredno pomaga tudi, da pomisleke delimo s sodelavci, ki bodo vedno imeli dobro besedo za nas. In ne skrbimo, če se trenutno soočamo z nadrejenim, ki naših uspehov ne dojame – tudi za nas bo prišel čas, ko bo delodajalec ponosen na nas, zato vztrajajmo in delajmo dobro zaradi sebe.

ANJA DAMJANOVIĆ za MojeDelo.com