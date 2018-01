Z mokrimi zadrževalniki do poplavne varnosti in vode za namakanje

Spodnjesavinjski kmetje so na nedavni okrogli mizi z naslovom Za mokre – proti suhim zadrževalnikom ponovno spodbudili javno razpravo o predvideni gradnji suhih zadrževalnikov. Ker naj bi ti močno ogrozili kmetijsko pridelavo po dolini, ob podpori Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije predlagajo umestitev mokrih zadrževalnikov, s katerimi bi hkrati s poplavno varnostjo zagotovili vodo za namakanje.

V Spodnji Savinjski dolini je z namenom zagotavljanja poplavne varnosti Celja predvidena gradnja suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski, kar naj bi po mnenju spodnjesavinjskih kmetov zaradi razlivanja vode po rodovitnih površinah ogrozilo kmetijsko pridelavo. »Problematične bi bile predvsem visoke vode, ki bi v času povečanih pretokov zalile kmetijske površine. Poleg tega, da bi jih bilo težko očistiti, potem ko bi vode odtekle, bi bila zemljišča zaradi mulja in nesnage več let neuporabna za pridelavo zelenjave,« je jasen Marjan Golavšek, podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki zato predlaga, da je treba najprej zgraditi mokre zadrževalnike in šele nato, če bi se zanje res pokazala potreba, na območjih, kjer bi bila ogroženost kmetijskih površin bistveno manjša, tudi kakšnega suhega.

Namesto gradnje desetih suhih zadrževalnikov, ki jih predvideva osnutek državnega prostorskega načrta, v zbornici predlagajo umestitev petih mokrih zadrževalnikov. »Izognili bi se poplavi kmetijskih zemljišč. Vodo bi zadržali na obrobju doline in jo nato nadzorovano spuščali naprej po dolini celo leto,« ob tem dodaja Vinko Drča, član komisije za vodne zadrževalnike. Projekt umeščanja suhih zadrževalnikov vode je trenutno na ravni države po besedah predstavnika ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Leona Ravnikarja v mirovanju. Kdaj lahko v Spodnji Savinjski dolini pričakujejo gradnjo zadrževalnikov, zaenkrat še ni znano, vendar naj bi bilo odvisno predvsem od ministrstva za okolje in prostor.

ŠO