Z novim certifikatom do zahtevnejših tekmovanj

Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana Velenje, ki upravlja s tamkajšnjim smučarsko-skakalnim centrom, je za največjo velenjsko skakalnico pridobil certifikat Mednarodne smučarske organizacije.

Pridobljen mednarodni certifikat bo omogočal organizacijo tekem v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji na mednarodni ravni alpskega in celinskega pokala. Mestna občina Velenje bo letos za obnovo dveh izmed treh manjših skakalnic namenila skoraj 36 tisoč evrov, od tega bo Fundacija za šport prispevala dobrih osem tisoč evrov. Lani sta občina in fundacija za posodobitev dveh večjih skakalnic namenili več kot pol milijona evrov.

Smučarsko skakalni klub na skakalnicah pod Velenjskim gradom tudi v tej sezoni organizira zanimive tekme. V petek, 31. maja, bo tam tretja tekma v smučarskih skokih za pokal Mestne občine Velenje za dekleta in fante v kategorijah od 14 let do kategorije absolutno. Velenje bo septembra letos, ob 60-letnici mesta, v Smučarskoskakalnem centru gostilo Alpski pokal v smučarskih skokih. Takrat bo velenjske skakalnice preizkusilo več kot 100 smučarskih skakalk in skakalcev. Velenje je uspešno kandidiralo še za izvedbo svetovnega veteranskega prvenstva, ki ga bo Smučarsko skakalni klub pripravil septembra prihodnje leto.

TS

Foto: Matej Vranič