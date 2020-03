Z novim koronavirusom okužen tudi zdravstveni delavec Zdravstvenega doma Celje

Po naših podatkih naj bi bil prvi primer okužbe z novim koronavirusom potrjen tudi pri zdravstvenem delavcu v Zdravstvenem domu Celje. V zdravstvenem domu so ta podatek potrdili.

“Vse njegove sodelavce smo samoizolirali, poslani bodo na bris. Prostor je bil razkužen in očiščen. Glede na rezultate brisa bomo ukrepali dalje,” pravijo v ZD Celje.

Okužba s koronavirusom se širi po naši regiji. Po do zdaj znanih podatkih, so okužbe že potrdili v občinah Šmarje pri Jelšah, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Šoštanj, Vitanje, Vojnik, Žalec, Rogaški Slatini in Šentjur. Čeprav uradne informacije kažejo, da jih je skupno 38, pa je to število zagotovo večje zaradi spremenjenega načina testiranja.

V Sloveniji sicer prihodnji teden pričakujejo še dodatno povečano število okuženih. Kar pomeni, da bo v bolnišnicah hospitaliziranih še več oseb. Zaenkrat je v celjski bolnišnici pripravljenih v posebnem izoliranem prostoru 11 postelj. Je pa bolnišnica organizirana tako, da lahko v nekaj urah število postelj poveča na 40. Naslednja stopnja je sprostitev ostalih oddelkov za namen namestitve okuženih.

SIMONA ŠOLINIČ