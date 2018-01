Z otroškim dodatkom, s pomočjo ob rojstvu in brez prič

Leto 2018 prinaša sprostitev nekaterih varčevalnih ukrepov. Plačani očetovski dopust bo znašal 30 dni, pokojnine se bodo uskladile dvakrat, do otroškega dodatka pa bodo upravičeni starši v 7. in 8. dohodkovnem razredu.

Vsi tisti starši, ki so vlogo za otroški dodatek oddali že decembra, ga bodo prejeli z januarjem. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujejo, da bo do otroškega dodatka v letu 2018 upravičenih še približno 50 tisoč otrok, medtem ko ga zdaj že prejema približno 250 tisoč otrok. Pomoč ob rojstvu otroka je znova postala univerzalna pravica, ki jo bodo dobili vsi starši z novorojenčkom ne glede na dohodek. Prejeli bodo 280 evrov. Pokojnine se bodo letos uskladile dvakrat, in sicer februarja za 2,2 odstotka aprila za 1,1 odstotka. Vsi upokojenci bodo julija prejeli tudi letni dodatek. Zakonsko zvezo bo mogoče skleniti brez prič, župani pa bodo imeli po zakonu avtomatično pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, tako da jih ne bo treba več posebej pooblaščati za to.

ŠO