Z upoštevanjem navodil in s strpnostjo naredimo veliko, ne pa z jezo in brezbrižnostjo

Razmere v Sloveniji povzročajo med ljudmi strah in negotovost. Na bencinskih servisih, trafikah, nekaterih bankah, lekarnah so napisi »vstopajte posamično« in »prosimo, plačujte z bančno kartico«. Marsikoga je tudi v zadnjih dneh, odkar so se v Sloveniji ukrepi zaostrili, zmotilo tudi, da so ponekod šolska igrišča odprta, pa celo nekateri bazenski kompleksi. Ta trenutek je najpomembneje upoštevanje preventivnih in samozaščitnih navodil.

»Da bomo lahko sprejeli v bolnišnice vse, ki bodo kritično bolni, in jih ustrezno oskrbeli, je potrebno upočasniti potek epidemije, ki pa je ne moremo več preprečiti. To lahko storimo samo tako, da ostanejo doma vsi, ki lahko. Doma tokrat pomeni ostati samo doma, v krogu svoje družine, s popolno omejitvijo stikov vseh naših otrok in mlajših s starejšimi, starši, starimi starši, ki so posebej ranljiva populacija. Upoštevajmo tokrat ta navodila, ker je to v tem trenutku res pomembno,« pravi poslovna direktorica Splošne bolnišnice Celje Margareta Guček Zakošek.

V bolnišnici ljudi mirijo tudi zato, ker se občasno v zadnjih dneh pojavljajo tudi določeni varnostni zapleti na vstopnih mestih v bolnišnico. »Znano je, da smo režim v bolnišnici zelo spremenili in vstope omejili. Vstop v bolnišnico je možen samo na dveh vhodih. Tudi zaradi tega so se pojavile grožnje in verbalno nasilje. Toda takšni ukrepi so nujni, saj ne smemo dopustiti, da bi se okužba prenesla v bolnišnico. To se ne sme zgoditi,« pravi strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar.

K sreči zaenkrat v celjski bolnišnici ni primera, da bi se okužba pojavila med zaposlenimi. Vindišar to pripisuje dejstvu, da so v bolnišnici dovolj zgodaj začeli z izobraževanji in internim obveščanjem zaposlenih. »Ne samo zdravnikov, tudi medicinskih sester in nemedicinskega dela bolnišnice. Imeli smo posebna izobraževanja o zaščitni opremi, posnetke imamo objavljene na intranetu, kjer si jih lahko vsak zaposleni ogleda. Do zdaj smo imeli že več sestankov s predstojniki, saj je notranja informiranost zelo pomembna,« dodaja Vindišar.

Tudi to, da med zaposlenimi, ki so opravili testiranje na okužbo pred dnevi, ni bilo nikogar pozitivnega, je rezultat pravočasne osveščenosti, pravi Vindišar.

Je pa v bolnišnici ogromno vprašanj javnosti v zadnjih dveh dneh o odpovedi nenujnih pregledov. V bolnišnici vseh bolnikov o tem ne bodo obveščali po pošti, saj je to zaradi razmer trenutno operativno nemogoče. »S telefonskim klicem (če imamo telefonsko št. pacienta), sporočilom na elektronsko pošto (če imamo e-naslov pacienta) ali obvestilom po pošti bomo zdaj obveščali tiste paciente, ki bodo zdravstveno storitev v naslednjih dneh, kljub ukrepom, lahko opravili. Gre za paciente, ki so naročeni na zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkološke paciente, nosečnice, paciente, pri katerih je predvidena kontrola po predhodnem invazivnem posegu ali operaciji. Ti pacienti bodo prejeli navodila o terminu izvedbe. Za odpovedane zdravstvene storitve bodo pacienti nove termine dobili po pošti potem, ko se bo epidemiološka situacija uredila,« zato znova poudarjajo v bolnišnici.

Podatki o številu potrjenih primerov okužb po starostnih skupinah in po regijah so dostopni TUKAJ

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SBC