Z večera slovenske ornamentike

V Celju je bila včeraj predstavitev dela Jožeta Karlovška, raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko. Karlovšek, ki je umrl leta 1963, je med najvidnejšimi raziskovalci in zbiratelji slovenskega ljudskega blaga. Pogosto prezrto slovensko ornamentiko, uporablja za sodobne potrebe, njegova vnukinja Katarina Karlovšek iz Celja.

Gre za Karlovškovo življenjsko delo. “Slovencem je zapustil Slovencem do svoje smrti, to je do leta 1963, svojevrsten svet lepega. To je zdaj naša likovna identiteta,” je med večerom slovenske ornamentike med drugim povedal Matjaž Brojan, dolgoletni urednik Radia Slovenija za področje etnologije. Raziskovalec Karlovšek je tako Slovencem zapustil več tisoč cvetov, popkov in vitic, srčaste motive, kompozicije ornamentov ter še marsikaj. Njegovo delo je zelo cenil tudi sloviti arhitekt Jože Plečnik.

Karlovškovi potomci si prizadevajo, da bi ostali zbrani slovenski ornamenti, čim bolj prepoznavni tudi v današnjem času. Med potomci je raziskovalčeva vnukinja Katarina, ki je tako pripravila že okoli štirideset izdelkov s Karlovškovimi slovenskimi ornamenti; od nakita do lončkov. Izdelke pripravlja celjsko podjetje Agencija RTA.

Za včerajšnji večer ornamenta je poskrbela Celjska Mohorjeva družba, ki je v preteklih letih izdala pobarvanko Slovenska ornamentika. V včerajšnjem kulturnem programu so nastopile Moravška Mara ter njene ljudske pevke.

BJ

Foto: SHERPA