Z vizijo, znanjem in s skrbjo za okolje

V braslovškem podjetju Kronoterm se lahko pohvalijo s stalno rastjo poslovanja, predvsem pa z vodilnim razvojnim oddelkom na področju toplotnih črpalk. Tako so pred dnevi partnerjem prvič predstavili najnovejšo in najtišjo toplotno črpalko tipa zrak – voda na tržišču.

V družinskem podjetju Kronoterm so prvo toplotno črpalko v Sloveniji razvili leta 1976. Po dobrih 40ih letih truda in nenehnega razvoja so sedaj predstavili najvarčnejšo evropsko toplotno črpalko, ki gre tudi v korak z moderno tehnologijo in jo je mogoče z aplikacijo povezati s pametnim telefonom. »Vedeli smo, da zgolj evolucija ne bo dovolj, zato smo znanje in zavedanje povezali z različnimi strokovnjaki, uporabniki, monterji, prevozniki, projektanti, arhitekti in serviserji, da bi našli točno to, kar potrebujete v vašem domu,« je pojasnil Bogdan Kronovšek, direktor podjetja Kronoterm, večkratne regijske gazele.

Nova toplotna črpalka je na seznamu nemšekga zveznega urada za gospodarstvo in nadzor izvoza med skoraj 1200 črpalkami zasedla prvo mesto, na kar so v podjetju še posebej ponosni. Kot je povedal Franci Marovt, ki je sodeloval pri razvoju so pri snovanju te naprave sledili tako potrebam kupcev, kot tudi monterje. »To je fenomenalen uspeh naše razvojne ekipe in celotnega Kronoterma. S tem smo Slovenci postali eni vodilnih pri razvoju toplotnih črpalk v EU,« je na uspeh ponosen Bogdan Kronovšek.

Cene vgradnje te najtišje črpalke v podjetju niso razkrili, saj je, ko pravijo, ta odvisna od več dejavnikov, predvsem od načina montaže in ostalih notranjih elementov. Se pa cene za stanovanjsko hišo velikosti 150 kvadratov gibljejo do 10 tisoč evrov. In v kolikšen času se investicija povrne? Marovt pravi, da absolutnih vrednosti pri tem ni. »Odvisno je od tega s čem primerjamo. Splošno pravilo je, da večja kot je poraba, prej se vam bo investicija povrnila. V primerjavi s kurilnim oljem je to lahko tri do pet let, odvisno od stavbe, v primerjavi s plinom malenkost manj in v primerjavi z ostalimi toplotnimi črpalkami šest let.«



Novost na trgu jeseni

Z redno proizvodnjo in prodajo te črpalke bodo začeli jeseni. Kot je povedal Bogdan Kronovšek predstavlja prodaja toplotnih črpalk tipa zrak-voda približno 70 odstotkov vseh prodanih črpalk, zato upravičeno pričakujejo, da bo imela njena prodaja močan vpliv na poslovanje podjetja v drugi polovici leta, predvsem pa v prihodnjem letu. Podjetje, ki trenutno zaposluje 65 ljudi je lani ustvarilo skoraj 10 milijonov evrov prometa in zabeležilo 760 tisoč evrov dobička.

