»Z vsakim stavkom sem brisala preteklost«

Težko je razumeti, da se kaj takšnega lahko dogaja v katerikoli družini. Toda knjiga Pobeg iz brezna je neizpodbiten dokaz, da so med nami ljudje, ki brez trpinčenja bližnjih ne znajo živeti. Bolniki, ki se vedno znova opravičujejo za svoja grozljiva dejanja in naslednji dan na kolenih prosijo za odpuščanje, se nikoli ne spremenijo. Le njihove žrtve imajo lahko večjo ali manjšo srečo: lahko zberejo pogum in nekega dne odidejo ter poiščejo pomoč ali pa vztrajajo do žalostnega konca. Zgodba Darinke Jelić, ki je v knjigi opisala svojo pot iz brezna nasilja, alkohola in brezupa, sodi med tiste s srečnim koncem.

Štirideset let je potrebovala, da je lahko zlila na papir svojo življenjsko zgodbo. Kljub vsemu hudemu ni izgubila vere v človeško dobroto in srečo. Oboje je našla v zvezi z drugim možem. A preteklost jo je nenehno preganjala. Nenazadnje jo nanjo vedno znova spominjajo številne zdravstvene težave in psihične travme, ki so posledica večletnih zlorab in zaradi katerih se je morala invalidsko upokojiti.

Težavni začetki pisanja

Na televiziji je nekoč slišala, da so si nekatere ženske s podobno usodo pri soočanju s preteklostjo pomagale s pisanjem knjig. »Tudi sama sem začela o tem razmišljati,« pravi Darinka. »A sem si rekla, da tega zagotovo ne bom mogla izpeljati, saj imam končanih samo šest razredov osnovne šole in sem poleg tega še dislektik.« Več poguma je dobila po dopisovanju z avtorico knjig Petro Škarja, ki ji je napisala, da je pomembneje, da jo je izučila najtežja šola, to je življenje. Sabina Rozman, žena njenega bratranca, ji je prva predlagala, naj si na ta način olajša dušo in v knjigi pove, kaj se ji je zgodilo, ter morda s tem pomaga drugim ženskam. Spodbujal jo je tudi bratranec Franjo Rozman in ji po nekaj poglavjih, ko se ji je ustavilo, svetoval, naj ne zavrže vsega, kar je naredila. Na koncu je bila nad njenim delom navdušena tudi njena daljna sorodnica Marjana Kovačič, ki je knjigo uredila in jo izdala v okviru svojega Zavoda Baja Celje. Za izdajo so zaslužni številni sponzorji. Na prošnjo za finančno podporo se je najprej odzvalo Medobčinsko društvo invalidov Žalec, ker je Darinka njegova članica. Tako je lahko knjiga ugledala luč sveta in na dosedanjih predstavitvah v Žalcu ter mestni četrti Dečkovo naselje požela navdušenje. Pa tudi zgroženost, nejevero in dvom, če si ni morda vsega kar izmislila. »Tista, ki tega ni doživela, si niti predstavlja ne, kaj to pomeni. Mnoge rečejo, da tega ne bi niti en dan prenašale. Ne vedo, koliko strahu je v vsaki takšni ženski.«

Pot iz brezna obstaja

A pisanje ni bil enostaven proces. Spet je podoživela čas zveze z Zdravkom, kot se v knjigi imenuje prvi mož. »Dokler nisem končala knjige, nisem bila sproščena. Vlasta (tako je ime glavni junakinji knjige, op. p.) nosi mojo zgodbo naprej, jaz sem svojo končala. Bilo je hudo, jokala sem, imela nočne more, nisem mogla spati, imela sem povišan sladkor v krvi … Približno leto sem jo pripravljala, nato se je z njo ukvarjala še lektorica,« se spominja avtorica, ki je v pripovedi razgalila pred javnostjo tudi svoje najbolj intimne trenutke. »To me je najbolj zaviralo. A želela sem povedati vse, z vsakim stavkom, ki sem ga napisala, sem brisala preteklost. To je bila radirka. Hkrati sem hotela, da bi bile druge ženske seznanjene s tem, kakšne so možnosti izhoda iz takšnega pekla. Meni je uspelo, čeprav takrat ni bilo varnih hiš. Zdaj imajo ženske več možnosti. Zakaj si torej ne bi pomagale že prej, zakaj jih je strah in sram? Tudi sama sem dolgo verjela, da sem kriva za to, da me pretepa, in da bi lahko kaj spremenila. A to ni res. Čeprav je zelo hudo, se da izstopiti iz tega. Četudi padeš v brezno, je treba priti iz njega.«

TC, foto: GrupA

Več v tiskani izdaji NT