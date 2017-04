Z zavihanimi rokavi po koš, grablje in lopato

Pomlad je ena razigrana, vesela gospodična, ki pleše po naših vrtovih, poseda v češnjevih krošnjah, se podi z metuljčki med pisanimi rožami in se nastavlja soncu na obronkih bližnjega travnika. Žalostna postane samo takrat, ko se spotakne ob kakšno smet, odvržen papir, plastenko ali pločevinko. Tega pa je veliko – zima se je namreč dokončno naveličala skrivati našo nemarnost.

Tako so otroci v Gorici pri Slivnici pred dnevi sklenili, da morajo narediti red. Veselja na spomladanskem soncu si niso hoteli kvariti s pogledom na neurejeno igrišče. Takoj po zajtrku so zavihali rokave, vzeli v roke grablje, lopate in metle ter si oprtali koške. Vanje so stlačili preperelo listje in ga preko ograje zmetali v gozd. Ježku in drugim gozdnim živalim bo morda še dobro služilo za spomladansko žimnico. V gozd pa ne sodijo papirnati in plastični odpadki. Te so otroci pobrali in skrbno odložili v zato pripravljene vreče. Večji otroci so se lotili težaškega lopatanja peskovnika. »Neeee! Ne bomo sadili solate,« so se na ves glas smejali najinemu vprašanju. Celo midva s fotografom bi lahko vedela, da se v razrahljani mivki potičke precej lepše pečejo. Uredili so gredice, pometli potke in do bleščečega obrisali tobogan, gugalnega konjička in celo koš za smeti. Ko so končali, so sedli k malici kar na toplem soncu. In teknila jim je kot že dolgo ne.

StO

Foto: GrupA