Za 60-letnico nov prizidek

Za stavbo Šolskega centra Celje v teh dneh pospešeno raste prizidek, ki naj bi bil zgrajen do maja 2020.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal direktor centra Igor Dosedla, ima šola že vrsto let težave s prostori, na srečo pa ne s številom dijakov. Ti se namreč vse pogosteje odločajo za tehnične poklice. V petih šolah ŠCC je skoraj tri tisoč dijakov, 400 študentov obiskuje višješolske programe. Center je tako drugi največji v državi.

Na 700 kvadratnih metrih površin novega prizidka, ki je vreden 1,3 milijona evrov, bodo dijaki in učitelji imeli odlične pogoje za delo, saj bodo na voljo splošne in specializirane učilnice za računalništvo, kabineti za učitelje in fitnes. Večino denarja bo ŠCC zagotovil sam, ministrstvo je prispevalo 170 tisoč evrov.

Nova pridobitev je lepo darilo ob 60-letnici centra. Slovesnost z naslovom »Bili so nekoč … na naši šoli« pripravljajo 14. novembra v Gledališču Celje. Na prireditvi bodo sodelovali številni nekdanji dijaki, ki so danes uveljavljeni na različnih področjih v državi.

TC

Gradnja prizidka k Šolskemu centru Celje

Bodoči prizidek in nova maskota ŠCC, sova Šova