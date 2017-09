Za Ano in Tino še Martin Srabotnik

V torek je celjski kajakaš Martin Srabotnik iztisnil zadnje atome moči za ekipni bron na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Franciji. Na prizorišče prvenstva je pripotoval bolan, imel je visoko telesno temperaturo, predpisali so mu antibiotike.

Po prihodu v cilj je 21-letnega Srabotnika (prvi z leve) potrepljal olimpijski podprvak Peter Kauzer (v sredini) in mu izkazal spoštovanje. Srabotnik je imel dan kasneje v kvalifikacijah v posamični konkurenci najboljši čas izmed slovenskih kajakašev. V reportaži smo pojasnili zgornji naslov in orisali pot do največjega uspeha slovenskega kajakaštva. V 39. številki Novega tednika smo pisali tudi o tem, zakaj so se rokometaši Celja Pivovarne Laško iz Zagreba vrnili veseli, iz Danske pa razočarani. V ligi prvakov so se izkazali rokometaši Gorenja, lokalni derbi so v dvorani Golovec dobile celjske rokometašice, na prireditvi 5. Konjiški maraton je državni prvak v cestnem teku na 10 kilometrov postal član Kladivarja Jan Kokalj, nogometaši Celja so se v dvoboju z Olimpijo izognili porazu, Košarkarski klub Šentjur pa v svojem nazivu nima več imena pokrovitelja.

DŠ

Foto:SHERPA