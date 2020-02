Za bolj urejen kraj

Svet Mestne četrti Velenje – levi breg vzhod že drugo leto izvaja projekt Ocvetličimo balkone, okenske police in okolice blokov. Projekt, ki je zastavljen kot triletni, se je začel v drugi polovici leta 2019 z obveščanjem tisoč gospodinjstev oziroma 3.800 prebivalcev, ki živijo v tej mestni četrti.

V jesenskem delu lanskega leta so bila izvedena štiri predavanja z namenom osveščanja, seznanjanja o primernosti gojenja cvetlic, zelišč in povrtnin na balkonih in okenskih policah blokov. V letu 2020 nameravajo pripraviti predavanja, ki jih bodo še nadgradili z delavnicami tako, da bi prebivalci mestne četrti dobili do marca oziroma aprila kar največ informacij in priporočil ter praktičnih napotkov. Osnovni namen projekta je osvestiti in spodbuditi prebivalce mestne četrti, da tudi sami nekaj prispevajo za svoj urejen in ocvetličen videz bivalnega prostora.

V sklopu projekta so v soboto, 25. januarja, izvedli na Trgu Edvarda Kardelja v Velenju tudi prvo izmenjavo domačih semen, ki je presegla vsa pričakovanja. Na stojnicah so svoja semena izmenjevali tako posamezniki iz Velenja kot tudi gojitelji domačih semen s Polzele, iz Šmartnega ob Paki, Šoštanja, Mozirja, Dornave pri Ptuju, Vojnika, Mute in z Goričkega.

Ob koncu je Zofija Šuligoj, predsednica Sveta MČ Velenje – levi breg vzhod, podarila predstavnicam vrtcev Lučka in Enci Benci ter Varstveno-delovnemu centru Saša iz Velenja darilno ovojnico z izbranimi semeni, da si bodo lahko najmlajši varovanci v sklopu izobraževalnega procesa s svojimi pedagogi vzgojili svoje zeliščne, zelenjavne in cvetlične nasade. Darilna semena je organizator namenil tudi Osnovni šoli Livada, vendar jih predstavniki niso uspeli prevzeti, zato jim jih bodo podarili od drugi priložnosti.

Že februarja bodo nova predavanja. V torek, 18. februarja, ob 17. uri bo v prostorih mestne četrti zanimivo predavanje Vzgoja sadik zelenjadnic in nega rastlin na naraven način – naravna sredstva za krepitev rastlin.

ALOJZ SLAVKO HUDARIN,

član organizacijskega odbora