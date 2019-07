Za boljše življenje vseh

Med dobrodelnimi klubi, ki delujejo v Celju, je že 20 let tudi Rotary klub Celje, ki se je v svojem delovanju usmeril predvsem v pomoč društvu za cerebralno paralizo Sonček, brezdomcem in nadarjenim mladim. V rotarijskem letu 2018/19 je klub vodil Franci Pliberšek, ki je vodenje kluba predal Manci Kragelj. Na novinarski konferenci sta predstavila minulo delo in načrte.

Franci Pliberšek je pozornost posvetil tudi izobraževanju članov s pomočjo predavanj uglednih strokovnjakov z različnih področij, saj meni, da je znanje pomembno za delovanje rotarijcev. Posebej ponosen je na nedavno postavitev obeležja Tri celjske zvezde ob Mariborski cesti, ki opozarja na dobrodelnost vseh klubov v mestu, ki so v minulih dveh desetletjih na različne načine podarili za 3,5 milijona evrov. Povezovanje in skupno delovanje klubov ni običajna praksa v svetu, kar bo negovala tudi nova predsednica Rotary kluba Celje Manca Kragelj, ki napoveduje tudi nadaljevanje nekaterih ustaljenih projektov kluba in še tesnejše povezovanje s prijateljskima kluboma Biederkopf v Nemčiji in Veles v Severni Makedoniji. Skupaj bodo zasnovali večji projekt ob podpori mednarodne rotary organizacije. Kragljeva je ob tem prepričana, da lahko dobrodelni klubi, kot je rotary, tudi z majhnimi projekti vlijejo kanček upanja v boljše življenje tako posameznikom, družinam kot organizacijam.

TC