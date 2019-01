Za Cvekom in Pungarškom še Pišek

Nogometni prvoligaš Celje je podaljšal pogodbe trem najboljšim zveznim igralcem. Najprej sta zvestobo podaljšala Lovro Cvek in Nino Pungaršek, danes pa je to storil Janez Pišek, ki bo pri NK Celje ostal vsaj do konca leta 2020.

»Zahvaljujem se vsem v klubu, da sem lahko podaljšal pogodbo s svojim klubom. Zahvaljujem se navijačem in jih vabim na tekme, ki sledijo v spomladanskem delu prvenstva,« je dejal 20-letni nogometaš (na fotografiji desno), v družbi člana upravnega odbora kluba Branka Veršiča. Član mlade reprezentance Slovenije je v Prvi ligi Telekom Slovenije zbral 92 nastopov in dosegel pet golov.

DŠ

Foto: NK CELJE