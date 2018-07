Za družino, ki se ji je porušil del hiše, zbirajo pomoč

Poročali smo že, da so na Lopati v Celju morali včeraj iz poškodovane stanovanjske hiše izseliti devet stanovalcev. Razlog je bila porušitev dela stene stavbe, zaradi česar hiša ni varna za bivanje.

Na koncu članka objavljamo način pomoči družini, ki se ji je včeraj poškodovala hiša

Nesreča se je zgodila nekaj minut po 19. uri. Po do zdaj znanih podatkih naj bi izvajalec del na hiši opravljal obnovitvena dela, šlo naj bi za dela na temeljih hiše. Nato se je delno porušila zunanja stena hiše. Poškodovan ni bil nihče. Stavba naj bi bila sicer starejše izgradnje.

Na kraj so prišle ekipe celjskih poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev z Lopate, ki so lahko hišo in okolico le zavarovale. To pomeni da so delavcem elektro podjetja gasilci pomagali pri izklopu električne energije in opravili zavarovanje okolice, v primeru, da bi se porušila celotna hiša. Posredovati so morali tudi dežurni vzdrževalci plinske opreme, saj so prečrpavali plin in odstranili cisterno. V kolikor bi se stavba v celoti porušila, bi lahko prišlo tudi do eksplozije.

Stanovanjska hiša zaenkrat ni varna in primerna za bivanje, v naslednjih dneh si jo bo najverjetneje ogledal tudi izvedenec gradbene stroke, ki bo presodil, koliko je hiša še statično varna. So pa predstavniki Mestne občine Celje in civilne zaščite devetim stanovalcem zagotovili ustrezno nastanitev, saj ima civilna zaščita v takšnih izjemnih primerih tudi začasne predvidene rešitve.

Iz humanitarnega društva Enostavno pomagam pa so danes opoldne sporočili, da zbirajo tudi finančna sredstva za družino, ki se jim je na Lopati porušil del hiše. Ker so člani družine ostali brez vseh svojih stvari oziroma trenutno zaradi nestabilnosti hiše ne morejo do njih, v prvi vrsti zbirajo ženska oblačila številke 40/42 in 44 (za starejšo žensko). Na transakcijskem računu društva pa zbirajo tudi finančna sredstva.

Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Pod lipami 26, 3000 Celje

TRR: SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici)

SKLIC: SI00 1152018

NAMEN: Donacija za družino Bučar, KODA NAMENA: CHAR

Društvo bo vse ostale informacije, kako še lahko ljudje pomagajo, objavljajo na svojem Facebook profilu.

SŠol

Foto naslovna: SHERPA