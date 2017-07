Za fotografijo v Celju ni skrbi

Z razstavo fotografij udeležencev se je konec tedna zaključil festival fotografije Celje Fokus, ki je poleg večdnevne delavnice za udeležence ponudil zelo bogat spremljevalni program za Celjane. Organizatorji so s številom udeležencev delavnice in številom obiskovalcev spremljevalnih dogodkov zelo zadovoljni.

Podrobna ocena festivala organizatorje še čaka. A Celje Fokus se je v desetih letih iz kratkega dvodnevnega festival razvil v daljšo in bolj odmevno zadevo. Zanimanje za fotografijo je bilo veliko, udeleženci so bili iz vse Slovenije. Glede na dober obisk si obetajo, da bo festival še rasel, prve zaključke festivala podaja vodja festivala Tadej Perčič.

Vsako leto se organizatorji trudijo na delavnico pripeljati mentorje z različnih področij ustvarjanja fotografije. Letošnji mentorji so bili Klemen Razinger, Primož Lukežič, Jaka Gasar in Andrej Lamut, ki so udeležencem pomagali razviti odnos do kreativne, avtorske fotografije.

Poleg delavnice je bil del festivala tudi bogat spremljevalni program, ki so ga letos poleg klasičnih fotografskih razstav v uradnih ustanovah sestavljali še dogodki, ki področje fotografije približajo najširšim množicam. Nekatere razstave, kot so Fotograf kot poklic v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje, Pasji dnevi na Savinjskem obrežju in Why so serious v Likovnem salonu Celje so na ogled še ves mesec.

BGO

Foto: arhiv Celje Fokus