Za izredno denarno pomoč pristojen CSD, ne civilna zaščita

Znano je, da so centri za socialno delo za uporabnike odprti le v nujnih primerih. »Prav tako lahko posamezniki ali družine, ki so se znašli v položaju ogroženosti zaradi epidemije, uveljavljajo izredno denarno pomoč v višini treh njihovih minimalnih dohodkov za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile,« so sporočili iz Centra za socialno delo Celje.

Hkrati iz celjskega centra sporočajo, da se ljudje za vse oblike izredne denarne socialne pomoči lahko obrnejo na pristojne enote centrov za socialno delo in ne na občinske štabe civilne zaščite.

Vloge za pravice iz javnih sredstev uporabniki lahko na center vložijo preko e-uprave ali po elektronski pošti brez kvalificiranega digitalnega potrdila, po navadni pošti ali jih oddajo v nabiralnike na centrih za socialno delo. V izjemnih primerih lahko to storijo po telefonu.

»V skladu s sprejetimi ukrepi lahko ljudje v tem času vloge po elektronski poti vložijo brez varnega elektronskega podpisa, ki je sicer standard in formalna zahteva. Center bo kot organ identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal na drug način, denimo z zahtevo po dodeljeni identifikacijski številki ali tudi na druge načine. Predlagamo, da na vlogo napišejo svoj elektronski naslov in telefon, kjer bodo za strokovne delavce dosegljivi v primeru nejasnosti ali pomanjkljive vloge,« še poudarjajo na Centru za socialno delo Celje. Vlogo je moč najti na spletni strani ministrstva za delo, v fizični obliki pa pred vhodi CSD in njihovih enot.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA