Za KolesCE še 4 nove postaje in 40 električnih koles

Projekt vreden več kot 200 tisoč evrov z evropskim in državnim sofinanciranjem

Mestna občina Celje bo postavila še štiri nove postaje v okviru sistema izposoje koles in sicer pri Spodnjem gradu, atletskem stadionu Kladivar in Rakuševem mlinu ter v Zagradu. Prav tako bo sistem obogatila z dodatnimi 40 električnimi kolesi.

Vrednost celotnega projekta je več kot 228 tisoč evrov, pri čemer vrednost sofinanciranja z evropskim in državnim denarjem znaša 81 tisoč 680 evrov. Evropski kohezijski sklad bo tako prispeval 69 tisoč evrov, država 12 tisoč evrov, celjska občina pa bo iz proračuna za projekt zagotovila več 146 tisoč evrov.

Sklep o sofinanciranju je celjska občina v teh dneh prejela od ministrstva za infrastrukturo. Osnovni namen investicije je razširiti sistem javne izposoje koles KolesCE, povečati delež kolesarjenja v mestu in s tem posledično zmanjšati emisije škodljivih snovi ter toplogrednih plinov v zraku. V okviru projekta je predvidena postavitev štirih postaj z desetimi priklopnimi mesti, ki bodo umeščene na območju gostejšega prometa. Mestna občina Celje bo investicijo začela izvajati letos v začetku poletja in jo bo predvidoma končala do konca leta.

RG

Foto: SHERPA