Za lepše knežje mesto

Včeraj čistili otroci, učenci in dijaki, danes prostovoljci v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih

Potem ko so včeraj že po tradiciji čistili učenci in otroci v okolici šol in vrtcev, bodo v Mestni občini Celje danes čistilne akcije v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, kot vselej tudi na obrežju Savinje. Včeraj je v čistilni akciji sodelovalo približno dva tisoč otrok, danes pričakujejo 400 prostovoljcev.

Tako kot lani je akcija namenjena čiščenju zelenic, pešpoti, javnih površin, površin ob lokalnih cestah in javnih poteh, brežin vodotokov in podobnih mest.

Vsakoletni partner čistilne akcije v Celju je tudi podjetje Simbio, kjer tudi zbirajo podatke o pobranih odpadkih. Lani jih je bilo tako v petek pobranih za 18 ton, v soboto pa za 26 ton.

“Največ odpadkov ob zabojnikih namesto v njih je na velikih odjemnih mestih (kjer je veliko zabojnikov), npr. Pod gabri in Ul. mesta Grevenbrojh pri objektu, v centru mesta pa za Rimljanko in na koncu Trubarjeve. Črnih odlagališč je na splošno manj, kot jih je bilo nekoč. Največ jih opažamo na Teharjah in v Bukovžlaku”, je povedala Helena Kojnik iz podjetja Simbio.

Kakšna bo letošnja bera čistilne akcije in količina zbranih odpadkov, bo znano v ponedeljek.

Še nekaj fotoutrinkov z včerajšnje čistilne akcije na IV. osnovni šoli v Celju:

ROBERT GORJANC

Foto: GRUPA