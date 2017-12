Za manjšo porabo zdravil

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije financira program farmacevtskega svetovanja, ki je namenjeno tistim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati. Ker lahko pri tem pride do neželenih učinkov in ker lahko medsebojno delovanje zdravil prinese dodatne zdravstvene zaplete, je tudi v večini zdravstvenih domov na Celjskem že na voljo farmacevt – svetovalec.

Od oktobra je ta novost na voljo tudi v celjskem zdravstvenem domu. Kot je povedal njegov strokovni vodja Marko Drešček, se bolniki radi odločajo za to svetovanje, ki je tudi za zdravnike dobrodošlo.

Da poraba zdravil skokovito narašča in da to pomeni vedno večje stroške in težave za zdravje ljudi, opozarja direktorica celjske obočne enota zavoda za zdravstveno zavarovanje Marina Senčar. V območni enoti kar 17 tisoč starejših od 46 let oziroma 18 odstotkov te populacije sočasno prejema pet do devet zdravil, trije odstotki pa celo deset in več.

Bolnik lahko se za obisk pri farmacevtki dogovori s svojim osebnim zdravnikom. Matejka Cvirn Novak, ki opravlja to svetovanje, pravi, da je bilo pri njej na svetovanu doslej 60 bolnikov.

Ambulanta dela ob ponedeljskih popoldne ter ob torkih in četrtkih dopoldne, in sicer v prostorih nekdanje dežurne ambulante v pritličju celjskega zdravstvenega doma.

TC, foto: SD