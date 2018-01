Za matere samohranilke zbrale 400 evrov

Ob vsej nakupovalni mrzlici predbožičnega dne so se članice Lions kluba Celje Mozaik odločile, da bodo skupaj s Celjani naredile nekaj koristnega za tiste, ki potrebujejo pomoč. Tokrat so to matere samohranilke iz socialno ogroženih družin.

Polepšanje prazničnih dni je želja vsake mame, še posebej tiste, ki svojim otrokom ne more nuditi materialnih dobrin v takšni meri kot ostale družine.

Članice ženskega Lions kluba Celje Mozaik so s svojimi dejani še posebej usmerjene v pomoč otrokom in družinam. Kot že vrsto let dneve pred božičem lions članice preživijo ob peki peciva, ki ga nato ponudijo Celjanom na dobrodelni stojnici v zameno za dobrodelne prispevke. Na letošnji stojnici so članice zbrale 400 evrov v zameno za domače pecivo in edinstvene novoletne okraske, ki so jih same izdelale.

Ves zbran denar so članice namenile za darilne bone za tiste socialno ogrožene matere samohranilke, ki so jih skrbno zbrale s pomočjo centra za socialno delo.

Že 19 let, odkar obstaja klub, je nudenje pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, v veliko veselje vsem članicam kluba.

Izdelovanje predmetov (novoletnih in velikonočnih okraskov, dežnikov, peciva in drugih stvari), ki jih nato ponudijo Celjanom v zameno za dobrodelen prispevke, se vedno dogaja pri eni od članic. »Takšna srečanja so namenjena ustvarjanju, snovanju novih idej, druženju in predvsem veselju,« pravi predsednica kluba Lorena Hus. »Največje veselje je, ko pomoč predamo tistim, ki jo najbolj potrebujejo.«

Visoka etična načela in cilji lionizma jih vodijo pri njihovih aktivnostih. Tem ciljem sledijo in v skladu z njimi tudi živijo.

ŠV