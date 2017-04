Za mlade imajo strategijo

Občina Vojnik je pridobila dokument strategije za mlade za obdobje do leta 2022. Dokument, ki naj bi vzpostavil sistemsko podporno okolje, je sprejel občinski svet. V dokumentu so podrobno opisana različna področja, od zaposlovanja in stanovanjskega vprašanja do športa in zdravja.

Župan Branko Petre poudarja, da je takšen dokument občini manjkal: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/strategija1.mp3 Listina sama po sebi seveda ne bo prispevala k večjemu vključevanju mladih, ki so marsikdaj nezainteresirani, pravi Petre: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/strategija2.mp3 Mladi seveda razmišljajo drugače kot starejši: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/strategija3.mp3 Po anketi, ki jo je izvedla Občina Vojnik, je z življenjem na njenem območju zelo zadovoljnih 17 odstotkov mladih. Kar 57 odstotkov je zadovoljnih, neopredeljenih je 24 odstotkov, nezadovoljna pa sta le dva odstotka mladih.

BJ