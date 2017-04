Za obletnico nova cisterna

V Mozirju bo ob 17. uri osrednje praznovanje častitljive obletnice prostovoljnega gasilskega društva. Današnja 130-letnica društva bo v znamenju slovesnega prevzema nove gasilske cisterne.

Ob tej priložnosti bo podelitev priznanj najzaslužnejšim članom. Nova gasilska cisterna bo tudi blagoslovljena. Predsednik mozirskega gasilskega društva Roman Čretnik o prizadevanjih za njen nakup:

Stopetdeset tisoč evrov je prispevala občina, za razliko v znesku 90 tisoč evrov je poskrbelo društvo:

Pomagala so tudi podjetja in podjetniki. Zelo so se izkazali tudi občani neposredno.

Ob obletnici se gasilci spominjajo tudi dolge zgodovine svojega društva. Roman Čretnik:

Prvi društveni prapor iz leta 1906 je še ohranjen ter je razstavljen v spominski sobi.

BJ