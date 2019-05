Za ohranitev zelenice v Velenju si želijo referendum

Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto je na Mestno občino Velenje naslovila zahtevo za razpis naknadnega referenduma, s katerim želi preprečiti pozidavo zelenice ob Kersnikovi ulici. Občina želi omenjeno zemljišče zamenjati z drugim in tam omogočiti gradnjo dveh stanovanjskih stolpičev.

Mestna občina želi zamenjati zemljišče ob Kersnikovi cesti z drugim zemljiščem. Tako bi zelenica ob blokih prešla v roke zasebnega investitorja, podjetnika Novalije Muminoviča. Po sprejetem ureditvenem načrtu iz leta 1993, bo investitor tam lahko gradil dva stanovanjska stolpiča z okoli 50 stanovanji. Temu nasprotuje civilna iniciativa, ki je doslej zbrala okoli 400 podpisov proti gradnji. Sedaj se je odločila še za pobudo za naknadni referendum. Namen referenduma je preprečiti uresničitev sklepa občinskega sveta, ki je dal občini zeleno luč za menjavo zemljišč. Prvopodpisani pod pobudo Andrej Vrbec, sicer tudi mestni svetnik iz liste SDS, pravi, da je ta zelenica za okoliške prebivalce zelo dragocena. “Gre za še edini zeleni del okolja, kjer je sicer že vse pozidano. Otroci se tu igrajo, stanovalci sprehajajo pse, veliko dejavnosti je na tem mestu pozimi.”

Z občine so sporočili, da strokovne službe še preučujejo prejeto pobudo za naknadni referendum. Na vprašanje, če se jim zbrani podpisi in vložena pobuda zdijo zadosten razlog, da bi ponovno premislili, ali je gradnja stanovanj na tej površini smiselna, niso odgovorili. Podžupan Peter Dermol je na zadnji seji mestnega sveta sicer dejal, da so imeli občani dovolj časa, da bi izrazili nasprotovanje gradnji. In da možnosti za gradnjo stanovanj v mestu ni več veliko.

TS

Foto: CI Ohranimo zeleno mesto