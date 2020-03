“Za oskrbovance je dobro poskrbljeno.”

»Današnje sporočilo s strani Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je naslovljeno na svojce, ki vas skrbi za vse, kako je v domovih za starejše poskrbljeno za oskrbovance. Namen stroge prepovedi obiskov je preprečiti vdor okužbe v domove. Tako strog ukrep je nujen, da bi zaustavili širitev okužb,« je na dopoldanski novinarski konferenci o seznanitvi s stanjem ob epidemiji povedala državna sekretarka na ministrstvu Mateja Ribič.

»Vsem svojcem želimo povedati, da je v vseh domovih dobro poskrbljeno za oskrbovance in vaše svojce. Še vedno jih vozijo na sveži zrak in pri tem skrbijo, da je med njimi dovolj velika razdalja in da ne prihajajo v stik z zunanjimi osebami. Apeliramo tudi na stanovalce, saj vemo, da je težko ostati v ustanovi, ampak naj ne odhajajo ven in če karkoli potrebujejo, naj s tem seznanijo zaposleni, ki jim bodo te stvari omogočili,« dodaja Ribičeva.

Državna sekretarka ob tem opozarja, da – ko bo nakazana pokojnina – starejši ne hodijo na banke, ampak naj za to poskrbijo svojci.

»Vsi domovi, ki zaščitno opremo potrebujejo, to opremo tudi dobijo v skladu z razpoložljivimi možnostmi. S težavo v domu starejših v Šmarju pri Jelšah smo seznanjeni, da imajo manj opreme, in jim bo ta v skladu z možnostmi tudi dostavljena,« dodaja Rribičeva.

Ob tem se je še zahvalila vsem zaposlenim po domovih za starejše za njihovo srčno in požrtvovalno delo.

SIMONA ŠOLINIČ