Za požar v Škalah podana kazenska ovadba zoper 68-letnika

V travniškem požaru, ki je v petek zajel območje med Škalami pri Velenju in Hrastovcem, je nastalo za okoli 25.000 evrov materialne škode. Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zoper 68-letnega povzročitelja požara.

Policisti so bili v petek okoli trinajste ure obveščeni o travniškem požaru, ki se je zaradi vetra razširil v gozd strmega pobočja od Škal proti Hrastovcu pri Velenju. V popoldanskih in poznih večernih urah je zgorelo od dve do tri kvadratne kilometre gozdne površine. Ogenj je gasilo okoli 130 gasilcev devetih gasilskih društev, pri gašenju je pomagala tudi posadka helikopterja slovenske vojske. Med gašenjem se je hudo poškodoval eden izmed gasilcev iz Šoštanja, na katerega je padlo drevo.

Uprava RS za zaščito in reševanje Slovenije je razglasila tudi veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki je začela veljati 1. aprila na območju celotne države.

BA

Foto: PGD Šoštanj