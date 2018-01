Za preboldskim Odelom uspešno leto

Leto 2017 je bilo zelo uspešno za podjetje Odelo iz Prebolda, ki razvija in izdeluje zadnje luči, tretje zavorne luči in smernike za prestižne znamke avtomobilov. Za naložbe je namenilo kar 22 milijonov evrov. Večino denarja je porabilo za nakup novih strojev, približno 5,5 milijona evrov so stale tri nove zgradbe, s katerimi je podjetje svoje proizvodne in logistične prostore povečalo za 10 tisoč kvadratnih metrov.

Tovarna ima zdaj že skoraj 40 tisoč kvadratnih metrov pokritih površin. V podjetju so se za širitev zmogljivosti odločili zaradi povečanega obsega naročil. Pridobili so posle za izdelavo zadnjih luči za nove oziroma osvežene modele avtomobilskih znamk BMW, Audi in Mercedes. Zaradi novih poslov je Odelo lani čiste prihodke od prodaje povečal na 179 milijonov evrov, kar v primerjavi z letom 2016 pomeni 60-odstotno rast. Povečanje prihodkov načrtuje tudi v letu 2018, saj naj bi jih ustvaril približno 200 milijonov evrov. Odelo Slovenija je eno od štirih podjetij Skupine Odelo, ki ima sedež v Nemčiji in je od leta 2011 v turški lasti. Je najbolj uspešna tovarna v skupini in trenutno zaposluje že 1.450 ljudi. Zaradi velikih naložb in odpiranja novih delovnih mest je država od leta 2005 do danes Odelu namenila že 6,5 milijona evrov. Decembra lani je podjetje za svoje zadnje naložbe dobilo še 750 tisoč evrov. Denar je že porabilo za nakup novih strojev, ki jim zagotavljajo dodatne zmogljivosti v proizvodnji. V podjetju pravijo, da novih širitev, vsaj zaenkrat, ne načrtujejo. Proučujejo pa možnost, da bi povečali svoje proizvodne prostore v Črešnjevcih.

JI