Za prihodnost naroda nujno priznavanje resnice in sprava s preteklostjo

V spominskem parku Teharje je bila včeraj tradicionalna slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja.

Osrednji govornik na prireditvi je bil nekdanji predsednik državnega zbora France Cukjati, ki je med drugim v svojem govoru poudaril, da je Slovenija še vedno ujeta v izključevanje, razklanost in sovraštvo. Kot je še dejal, so ti pojavi lahko usodni za obstoj naroda, kar je zgodovina človeštva že velikokrat dokazala.

Slavnostno mašo je tudi tokrat daroval odhajajoči celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je ob tem dejal, da je pol stoletja od konca druge svetovne vojne minevalo v prisilnem molku in načrtnem prikrivanju resnice o medvojnem in povojnem dogajanju. Ob tem pa je Stanislav Lipovšek še izpostavil, da v družbi zori prepričanje o nujnosti priznavanja še teko boleče resnice in sprave s preteklostjo. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da se je v naši državi začel proces urejanja grobišč žrtev povojnih pobojev.

RG

Foto: GrupA